Sorteggio Champions: gironi di ferro per Inter, Atalanta, Juventus e Napoli

A Monte Carlo l’urna Uefa ha deciso: sfide affascinanti e impegni durissimi per le italiane nella fase campionato

Il sorteggio della nuova fase campionato di Champions League, svoltosi a Monte Carlo, ha riservato emozioni forti e incroci prestigiosi per le squadre italiane. Inter, Atalanta, Juventus e Napoli si preparano a un calendario ricco di sfide ad altissimo livello.

L’Inter affronterà a San Siro Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty, mentre in trasferta i nerazzurri dovranno vedersela con Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union St. Gilloise. Un girone che promette spettacolo e grande intensità.

Per l’Atalanta il cammino non sarà meno complicato: in casa la “Dea” riceverà Chelsea, Bruges, Slavia Praga e Athletic Bilbao, mentre le trasferte la vedranno protagonista contro PSG, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Union St. Gilloise.

La Juventus trova sulla propria strada avversari di primo livello: a Torino arriveranno Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona e Pafos, mentre lontano dall’Allianz Stadium i bianconeri affronteranno Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt e Monaco.

Infine il Napoli campione d’Italia: gli azzurri ospiteranno al Maradona Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Qarabag, mentre in trasferta affronteranno Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven e Copenaghen.

Un sorteggio che promette emozioni, spettacolo e partite di altissimo livello: per le italiane la strada verso la fase a eliminazione diretta sarà tutta in salita.