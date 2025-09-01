Sospette interferenze russe sul volo di von der Leyen

L’aereo atterra in Bulgaria senza Gps, costretto a usare mappe cartacee

Domenica pomeriggio l’aereo che trasportava la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, da Varsavia a Plovdiv, in Bulgaria, ha subito la perdita del segnale GPS durante la fase di avvicinamento. L’equipaggio, privato dei sistemi elettronici di navigazione, ha completato l’atterraggio utilizzando mappe cartacee.

Secondo quanto riportato dal Financial Times e confermato da funzionari europei, l’episodio sarebbe riconducibile a un’operazione di disturbo radio attribuita alla Russia. Le autorità bulgare parlano di “jamming” deliberato, un fenomeno già osservato in altre aree dell’Europa orientale.

L’atterraggio è avvenuto in sicurezza e il viaggio della presidente è proseguito regolarmente. Bruxelles ha però colto l’occasione per ribadire la necessità di rafforzare la difesa satellitare europea e proteggere le infrastrutture critiche da nuove forme di guerra elettronica.