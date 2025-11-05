Sostegno alle famiglie: rette più leggere per il nido “Primi Passi” di Morciano

Grazie ai fondi europei FSE+, il Comune riduce le tariffe per le famiglie con ISEE fino a 26.000 euro nell’anno educativo 2025/2026

Il Comune di Morciano di Romagna conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie con bambini in età 0-3 anni, aderendo al programma regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. Grazie a un contributo complessivo di 32.076 euro, assegnato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027, sarà possibile ridurre le rette di frequenza del nido d’infanzia “Primi Passi” per l’anno educativo 2025/2026.

L’intervento rientra tra le misure previste dalla Regione Emilia-Romagna per favorire l’accesso ai servizi educativi e sostenere le famiglie con minori risorse economiche, contrastando la povertà educativa e promuovendo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Le agevolazioni saranno applicate ai nuclei familiari con attestazione ISEE pari o inferiore a 26.000 euro, con un abbattimento parziale delle rette per i mesi da ottobre 2025 a giugno 2026.

Il contributo regionale consentirà quindi di ridurre l’importo mensile a carico delle famiglie, in base alle fasce ISEE già previste dal regolamento comunale. L’agevolazione sarà applicata automaticamente dall’Ufficio Servizi alla Persona sulla base delle attestazioni ISEE presentate, senza necessità di ulteriori richieste da parte degli utenti.

Come previsto dalla deliberazione, il provvedimento non modifica l’assetto tariffario approvato dal Comune, ma introduce una misura temporanea di sconto finanziata dai fondi europei. Una volta esaurito il contributo, torneranno in vigore le tariffe ordinarie definite con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 9 dicembre 2024.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali per l’inclusione sociale e per il potenziamento del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia, sostenuto dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna.

“Con questo intervento – sottolinea l’Amministrazione comunale – vogliamo continuare a sostenere concretamente le famiglie morcianesi, garantendo ai più piccoli pari opportunità di accesso a un servizio educativo di qualità. È un investimento sul futuro della nostra comunità, reso possibile grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e ai fondi europei FSE.