Sotto casa dell’ex nonostante la fine della storia: 35enne a processo per stalking

“Ti uccido”, l’incubo di una donna finisce in tribunale a Rimini

Si aprirà a fine febbraio il processo a carico di un 35enne campano accusato di stalking nei confronti dell’ex fidanzata. Lo ha disposto il gip Raffaele Deflorio, accogliendo la richiesta di giudizio immediato del pm Luca Bertuzzi. L’uomo, difeso dagli avvocati Mario Opramolla e Giuseppe Ferlisi, è sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo l’accusa, dopo la fine della relazione l’imputato avrebbe tempestato la donna di telefonate e messaggi, arrivando a minacciarla di morte insieme a un amico e presentandosi anche sotto casa, costringendola a chiamare le forze dell’ordine. I fatti risalgono all’estate scorsa.