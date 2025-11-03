Spaccata notturna al negozio Tim di Marina Centro: bottino da 15mila euro

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e la Polizia Scientifica per i rilievi

Furto con spaccata nella notte tra domenica e lunedì al negozio Tim di via Beccadelli, a Marina Centro. I malviventi, utilizzando un tombino come ariete, hanno infranto la vetrina del punto vendita per penetrare all'interno.

Il bottino stimato è ingente: i ladri hanno asportato telefoni cellulari per un valore di circa 15mila euro, oltre a una somma in contanti ancora da quantificare prelevata dal fondo cassa.

Indagini e tracce ematiche

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e la Polizia Scientifica per i rilievi. Durante le operazioni, sono state rinvenute tracce di sangue che fanno ipotizzare che almeno uno dei responsabili possa essersi ferito durante l'azione.

La polizia sta ora analizzando le immagini catturate dai sistemi di sicurezza interni del negozio, sperando di ricavare elementi utili all'identificazione dei responsabili.

Questo episodio si inserisce in una preoccupante serie di furti con spaccata che hanno recentemente interessato la zona, sollevando l'allarme tra i commercianti.