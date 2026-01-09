Spaccia stupefacente, beccato dai Carabinieri: nei guai 32enne

L’uomo, residente in città, è stato fermato dai Carabinieri in flagranza di reato

Lo notano passeggiare con fare sospetto e poi scambiare qualcosa con un uomo: un 32enne di nazionalità albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Rimini, durante un servizio di controllo, hanno visto l'uomo passeggiare sul lungomare nella zona sud di Rimini. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che lo hanno così tenuto d'occhio. Dopo poco il 32enne è stato avvicinato da uno sconosciuto e, rapidamente, i due si sono scambiati qualcosa. I Carabinieri sono subito intervenuti recuperando la droga, cocaina, e la somma di denaro corrisposta per l'acquisto. Il 32enne è stato arrestato e verrà processato per direttissima. L'acquirente è stato segnalato come assuntore.