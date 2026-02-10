Spaccio notturno tra Rimini e Riccione, nei guai un 22enne

Sequestrati dai Carabinieri oltre 30 grammi e 550 euro

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 22enne di origini albanesi, incensurato e residente a Rimini, con l’accusa di spaccio di droga. Durante un servizio notturno, il giovane è stato notato alla guida di un’utilitaria senza apparente meta, lungo strade vicine alla via Emilia in zona Viserba. Dopo aver osservato un primo scambio di cocaina con un acquirente, i Carabinieri hanno pedinato il veicolo fino a Riccione, dove è avvenuta una seconda cessione. Entrambi i presunti clienti sono stati fermati, recuperando la droga e il denaro. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire oltre 30 grammi di cocaina già divisa in dosi, materiale per confezionamento e 550 euro ritenuti provento dello spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.