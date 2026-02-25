Spaccio tra Rimini e Santarcangelo, fermato pusher

Bloccato in strada con 100 grammi in auto, in casa trovati altri 17 panetti di hashish

La Polizia di Rimini ha arrestato in flagranza un giovane italiano di 25 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Da tempo gli agenti tenevano sotto osservazione il ragazzo, sospettato di effettuare consegne di hashish tra Santarcangelo e Rimini. Nel pomeriggio del 23 febbraio è stato fermato vicino alla propria auto mentre parlava con due coetanei: all’interno del veicolo è stato trovato un panetto di hashish da 100 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 17 panetti, per un totale di oltre 1,7 chilogrammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il 25enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.