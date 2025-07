Sparatoria a Taranto: un morto e tre feriti, tra cui il figlio della vittima

Violenza nella notte nel quartiere Tamburi

Una sparatoria avvenuta mercoledì sera, 16 luglio, ha sconvolto il quartiere Tamburi di Taranto. L’agguato, avvenuto poco prima delle 22 in una via centrale della zona, ha provocato la morte di un uomo di 45 anni e il ferimento di altre tre persone, tra cui il figlio ventenne della vittima, ora ricoverato in rianimazione in condizioni critiche.

Tra i feriti anche un giovane di 24 anni e un altro uomo colpito a una gamba, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Scientifica, che ha rinvenuto numerosi bossoli di calibro 7,65, segno di una sparatoria con almeno dieci colpi esplosi.

Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e movente. Smentita l’ipotesi iniziale del coinvolgimento di un minore. Gli investigatori non escludono alcuna pista.