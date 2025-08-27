Sparatoria durante la messa a Minneapolis: due bambini uccisi e numerosi feriti

L’aggressore si è suicidato. Appello delle autorità: “Servono misure concrete contro la violenza armata”

Una tragedia ha sconvolto la comunità cattolica di Minneapolis questa mattina, quando un giovane armato ha aperto il fuoco durante la messa del primo giorno di scuola presso la Annunciation Catholic School. L’attacco, avvenuto intorno alle 8:30 ora locale, ha provocato la morte di due bambini di 8 e 10 anni e il ferimento di altre 17 persone, tra cui 14 minori e tre adulti.

Secondo le autorità, l’aggressore – un ventenne vestito di nero, senza precedenti penali – ha sparato con un fucile da guerra e due pistole attraverso le finestre della chiesa, colpendo i fedeli seduti tra i banchi. Dopo aver esploso tra 50 e 100 colpi, si è tolto la vita nel parcheggio della scuola.

Il presidente Donald Trump è stato informato dell’accaduto e ha espresso solidarietà alla comunità colpita, invitando la nazione a unirsi in preghiera. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha definito l’evento “un orribile atto di violenza” e il sindaco Jacob Frey ha chiesto di andare oltre i semplici pensieri e preghiere: “Quei bambini stavano letteralmente pregando”.

Il vescovo di Minneapolis ha lanciato un appello urgente affinché vengano adottate misure efficaci per prevenire simili tragedie in futuro. Intanto, la polizia sta indagando sul movente e sulla provenienza delle armi utilizzate, mentre la comunità locale si stringe nel dolore e nella solidarietà.