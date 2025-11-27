Spari vicino alla Casa Bianca, due soldati in fin di vita

Arrestato un 29enne afghano. Trump: "Atto di terrore"

Due soldati della Guardia Nazionale sono stati colpiti in una sparatoria avvenuta ad un isolato di distanza dalla Casa Bianca a Washington. 'Sono in condizioni critiche', dice il direttore dell'Fbi. Secondo un video visto dalla Cnn, sono stati presi di mira in un agguato. Arrestato un uomo sospettato di essere l'aggressore. È un 29enne afghano che sarebbe arrivato negli Usa nel 2021 con i permessi speciali forniti dall'amministrazione di Joe Biden dopo il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. Trump parla di "atto di malvagità e terrore" e annuncia la stretta sugli immigrati. "Ora riesamineremo ogni singolo straniero che è entrato nella nostra nazione dall'Afghanistan sotto la presidenza Biden", ha detto. Il tycoon ha anche confermato la richiesta di schierare altri 500 militari a Washington.