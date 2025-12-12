Spazio Giovani di Rimini, arriva l’andrologo per consulenze su sessualità e prevenzione

Dal 15 dicembre, i ragazzi tra 14 e 19 anni potranno accedere gratuitamente a un servizio dedicato alla salute sessuale e riproduttiva maschile

Si arricchiscono, con un ulteriore professionista, i servizi presenti all'interno dello Spazio Giovani di Rimini. Da lunedì 15 dicembre prende infatti il via la collaborazione andrologica (in questa prima fase per consulenze nella sede di Viale XXIII Settembre 1845, 120 una volta al mese) nel servizio del Consultorio Familiare dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni per affrontare problematiche legate a sessualità, vita affettiva e relazionale, sfera ginecologica, contraccezione e prevenzione.

Si tratta di un progetto che è frutto della collaborazione e del dialogo tra due diverse Unità Operative di Ausl Romagna (UOC Consultori Rimini-Riccione e UO Urologia di Rimini). L’andrologo sarà un valore aggiunto nel gruppo di professionisti già presente, svolgendo un importante ruolo di prevenzione nei confronti della salute sessuale e riproduttiva maschile: alcune patologie dell’adulto possono avere origine sin da giovanissimi e alcune delle comuni patologie che l’andrologo riscontra nei ragazzi possono essere facilmente corrette con percorsi dedicati prevenendo in questo modo peggioramenti e complicanze.

“Tengo a ricordare che questo prezioso servizio è composto da una equipe multiprofessionale formata da ostetriche, ginecologi, psicologhe, assistenti sociali e ora anche dall’andrologo - spiega la dottoressa Michela Piva, Direttrice Consultori Familiari Rimini-Riccione - che lavorano insieme in maniera integrata per dare risposte ai bisogni di salute di ragazzi e ragazze in età compresa tra i 14 e i 19 anni. L’accoglienza e l’ascolto sono la componente principale dello Spazio Giovani, la figura professionale che si incontra per prima è quella dell’ostetrica, che accoglie e individua il bisogno degli adolescenti. L’accesso è libero nelle giornate e orari dedicati, non occorre prenotazione né ricetta. Le domande più frequenti che riceviamo sono relative alla contraccezione, alla sessualità, alle malattie sessualmente trasmissibili, con paure e dubbi, molto spesso però capita anche solo di assistere al bisogno di essere semplicemente ascoltati. Il personale presente è formato e con passione ed entusiasmo si prende cura di questo servizio e degli adolescenti che accedono. Questa nuova opportunità di collaborazione con l’UO di Urologia di Rimini è per noi un arricchimento”.