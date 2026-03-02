Spettacoli, cultura e teatro: la settimana vive in tutta la Valconca

Da Cattolica a San Giovanni in Marignano, un ricco calendario di eventi tra danza, musica e riflessioni

Tanti gli eventi in programma per la settimana in Valconca

Morciano di Romagna

Cuore pulsante della settimana è l’Antica Fiera di San Gregorio, in programma dal 7 al 15 marzo 2026. Un appuntamento secolare che segna il risveglio della primavera in Valconca. Le mostre degli ovini e dei bovini, la classica mostra mercato del Cavallo con esibizioni al Foro Boario e la 4ª esposizione di macchine agricole dei trattoristi della Valconca raccontano l’anima agricola della manifestazione. Accanto a questo, mercatini artigianali, commercio ambulante, osterie temporanee e street food con i sapori tipici. Non mancano gare di mezzi d’epoca, automotoraduni, Luna Park, spettacoli itineranti, magia, giocoleria, concerti e animazioni con Radio Sabbia. Nove giorni di festa che intrecciano memoria e contemporaneità.

Cattolica

A Cattolica la prima settimana di marzo si apre con un calendario ricco e articolato, capace di intrecciare cultura, spettacolo, tradizione e intrattenimento per tutte le età.

Prosegue la mostra fotografica “Bagnini Bagnanti – 60 anni di vita, volti e immagini della Cooperativa Bagnini”, allestita lungo il tratto di spiaggia dai Bagni 42 ai Bagni 21. Un percorso visivo che racconta sei decenni di storia balneare attraverso volti, stagioni e trasformazioni di una delle realtà simbolo della città.

Martedì 3 marzo, alle ore 21.00, il Teatro della Regina ospita “Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli”, scritto e interpretato da Simone Cristicchi. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva che indaga la figura di San Francesco, uomo attraversato da dubbi, crisi e slanci spirituali. Tra riflessioni e canzoni inedite, Cristicchi affronta temi come la povertà, la perfetta letizia e l’utopia di una nuova umanità capace di vivere in armonia con il creato. Informazioni e biglietti presso l’Ufficio Cinema-Teatro (0541 966778, [email protected]) e su Vivaticket.

Sabato 7 marzo, ancora alle ore 21.00 al Teatro della Regina, spazio alla grande danza con “Romeo e Giulietta” del Balletto di Milano, su musiche di P. I. Čajkovskij. Una trasposizione in due atti che celebra l’amore assoluto dei due giovani protagonisti, destinato a scontrarsi con l’odio tra le casate ma capace di sopravvivere oltre la morte in un potente finale simbolico.

Domenica 8 marzo la città si anima fin dal mattino. In Piazza Primo Maggio, dalle ore 9.30, torna l’Esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Amici Automoto Storiche Cattolica, appuntamento dedicato agli appassionati di motori e alla memoria meccanica del Novecento.

Sempre domenica, lungo Viale Bovio, dalle 7.30 alle 18.30, si svolge ANTìCatt, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage con oltre 30 espositori selezionati. Un viaggio tra mobili retrò, vinili, libri rari, porcellane e oggetti da collezione che trasformano il centro in una galleria a cielo aperto.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il Museo della Regina propone il laboratorio per famiglie “Donne di alto profilo”, nell’ambito delle “Domeniche al museo”: un’attività dedicata alla Giornata internazionale della donna in cui bambini e famiglie potranno disegnare ispirandosi alle divinità femminili dell’Antico Egitto.

Alle ore 17.00, al Centro Culturale Polivalente, appuntamento con la rassegna filosofica “Cosa fanno oggi i filosofi? – La bellezza e le sue metamorfosi”, a cura di Claudio Paolucci, con Beatrice Mautino e Giovanni Matteucci in dialogo sul concetto di bellezza come esperienza capace di trasformare il nostro modo di vivere e percepire il mondo.

Montefiore Conca

Sabato 7 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Malatesta ospita, per la rassegna Rumagna marzulena 2026, la commedia in tre atti “Sota chi toca” della Compagnia La Belarioesa, testo di Bruno Marescalchi con regia di Mario Bassi. Una serata all’insegna dell’ironia romagnola, con ingresso a € 8,00 e gratuito per bambini fino a 10 anni. Informazioni: 392 1201413.

Montescudo-Monte Colombo

Sabato 7 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Rosaspina di Montescudo accoglie la farsa brillante “Il Dindolo Boutique”, regia di Paolo Cioppi. Una commedia degli equivoci ambientata in una boutique dove, tra scambi di persona e colpi di scena, la situazione si tinge di giallo con l’arrivo di un commissario. Ingresso € 9,00, informazioni e prenotazioni al 349 5562282.

Domenica 8 marzo, alle ore 18.00, sempre al Teatro Rosaspina, va in scena “La Vita, l’Amore e una Pala”, liberamente tratto da Neil Simon. Una commedia pungente e attuale che racconta con ironia le piccole e grandi crisi della vita quotidiana di una coppia alle prese con imprevisti e fragilità.

Sempre domenica 8 marzo, ma alle ore 16.30, il Teatro Leo Amici a Monte Colombo ospita “Sicuramente Amici”, spettacolo che attraversa epoche e personaggi per raccontare il valore universale dell’amicizia. Informazioni al 345 8045807, biglietti su Liveticket.

San Giovanni in Marignano

Sabato 7 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Massari ospita “Fragile… maneggiare con cura”, di Susanna Mameli. Una riflessione intensa sul concetto di fragilità come rapporto tra forze e come condizione che, pur esponendo al dolore, può diventare slancio vitale e resistenza.

Domenica 8 marzo, alle ore 18.00, la Sala del Consiglio accoglie “Le donne al Consiglio”, restituzione pubblica del percorso esperienziale “Una stanza tutta per me”, con l’incursione delle giovani del progetto BiblioUp. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Informazioni ai numeri 338 969 5322 e 340 563 2687.

San Clemente

Domenica 8 marzo, alle ore 17.00, il Teatro Villa propone una rilettura teatrale del Decamerone di Giovanni Boccaccio, a cura della Compagnia Città Teatro. Uno spettacolo di 70 minuti che rilegge alcune tra le novelle più celebri – da Ser Ciappelletto ad Andreuccio da Perugia – attraverso teatro d’attore e musica dal vivo, restituendo al pubblico il gusto del racconto orale, tra ironia, beffe e grande affresco dell’umanità.



