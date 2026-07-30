“Spiaggia Libera Tutti” a Rimini supera quota 1.500 presenze: cresce l’accoglienza anche per gli ospiti stranieri

La spiaggia inclusiva registra 950 prenotazioni a metà estate e il 22,6% di utenti internazionali

Arrivati alla fine del mese di luglio, "Spiaggia Libera Tutti" supera il giro di boa dell'estate confermando, ancora una volta, che l'accessibilità può diventare il punto di partenza per costruire relazioni, inclusione e comunità. Con un sensibile incremento degli ospiti stranieri.

I numeri delle prime settimane raccontano una crescita significativa. Sono già circa 950 le prenotazioni registrate. Considerando che ogni prenotazione viene effettuata a nome di una sola persona o di un solo ente, ma coinvolge spesso familiari, accompagnatori e gruppi organizzati, si stimano oltre 1.500 presenze complessive.

Particolarmente significativo anche il dato relativo all'utilizzo delle postazioni: il tasso di occupazione dei gazebo ha raggiunto il 131,53%, risultato reso possibile dalla possibilità di utilizzare gli spazi in diversi momenti della giornata e dalla capacità del servizio di rispondere a una domanda molto ampia, ottimizzando al massimo le disponibilità.

Ma sono soprattutto le dinamiche che ogni giorno prendono forma sulla spiaggia a raccontare il valore più autentico del progetto. La spiaggia e gli spazi dell'accoglienza sono diventati un luogo vissuto non solo da chi prenota una postazione attrezzata, ma anche da anziani, bambini, famiglie, cittadini e turisti che scelgono spontaneamente di fermarsi, condividere una conversazione, trascorrere qualche ora insieme o semplicemente vivere un ambiente aperto, sereno e inclusivo.

Molte persone arrivano senza avere necessariamente bisogno dei servizi dedicati, ma perché riconoscono in questo tratto di spiaggia pubblica un luogo accogliente dove stare bene insieme agli altri. È questa la trasformazione più significativa: non soltanto una spiaggia accessibile, ma uno spazio di prossimità, relazione e partecipazione, dove l'inclusione nasce dall'incontro quotidiano tra persone diverse.

Anche la provenienza degli ospiti conferma la capacità del progetto di andare oltre i confini del territorio. Circa il 50% degli utenti proviene dalla provincia di Rimini, mentre il restante pubblico arriva da numerose regioni italiane e dall'estero. Gli ospiti internazionali rappresentano già il 22,6% del totale, con presenze provenienti, tra gli altri, da Ucraina, Svizzera, Germania, San Marino, Polonia, Lituania, Slovacchia, Romania, Albania, Francia, Spagna, Danimarca, Brasile, Nuova Zelanda, Irlanda e Regno Unito.

Un dato che conferma, da una parte, quanto sia forte il bisogno di servizi realmente accessibili per le persone con disabilità e le loro famiglie e, dall'altra, la crescente capacità di Rimini di proporsi come destinazione turistica inclusiva e accogliente anche a livello internazionale.

"La soddisfazione più grande – sottolinea l'assessore ai Servizi sociali Kristian Gianfreda – non arriva soltanto dai numeri, che confermano un utilizzo importante della spiaggia, ma da quello che ogni giorno vediamo accadere tra i gazebo e gli spazi comuni. Spiaggia Libera Tutti sta diventando sempre più un luogo della città, dove persone con esperienze, età e provenienze diverse si incontrano naturalmente. È questa la cultura dell'inclusione che vogliamo promuovere: luoghi condivisi in cui ciascuno possa sentirsi accolto. Il bilancio di metà estate ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, che la novità rappresentata da questa spiaggia è già arrivata fuori dai confini nazionali e questo ci incoraggia a continuare a investire su un modello che mette al centro la persona e il valore delle relazioni."

La stagione di Spiaggia Libera Tutti proseguirà fino al 13 settembre con i servizi di accoglienza, la balneazione assistita, le attività ricreative e gli appuntamenti aperti alla cittadinanza, continuando a rendere la spiaggia un luogo dove il diritto al mare si traduce ogni giorno in un'esperienza concreta di inclusione e comunità.

Fino al 13 settembre, “Spiaggia Libera Tutti” è aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 e dispone di 16 gazebo attrezzati, pensati per accogliere persone con disabilità insieme ai propri caregiver, con servizi dedicati e un ambiente realmente inclusivo. L'accesso è gratuito e avviene tramite prenotazione sul sito www.spiaggialiberatutti.it , telefonando al numero 351 4980236 oppure scrivendo a [email protected] .

Il progetto è promosso dal Comune di Rimini, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e gestito dalla Cooperativa sociale Amici di Gigi, capofila di un partenariato che comprende Club Nautico di Rimini, RiminiUp, Cooperativa Service Web, Inopera Impresa Sociale, Cooperativa Bagnini Rimini Sud e The Beach Srl.