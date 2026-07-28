Sport, benessere e inclusione protagonisti di CoRNer on the Beach
Mercoledì 29 luglio al Bagno 124 di Rivazzurra il secondo appuntamento della rassegna dedicata ai giovani
Dopo il successo del primo incontro dedicato alle relazioni e al digital detox, mercoledì 29 luglio, dalle 18 alle 20, al Bagno 124 – Rivazzurra Village, torna CoRNer on the beach, la rassegna promossa da CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini in collaborazione con RI3 – Rete Imprese Innovative e Inclusive
Il secondo appuntamento, dal titolo "Magari invece si può. Sport, benessere e inclusione", metterà al centro il valore dello sport come spazio di crescita, partecipazione e inclusione.
In che modo l'attività sportiva può diventare occasione di autonomia, benessere e incontro? In una società che ci chiede sempre di performare lo sport ci può offrire sguardi diversi? E quali esperienze stanno già contribuendo a costruire una comunità più aperta e accessibile?
A confrontarsi saranno giovani atleti, allenatori e rappresentanti di associazioni sportive del territorio che ogni giorno trasformano lo sport in uno strumento di partecipazione, educazione e cambiamento.
Anche questo secondo appuntamento mantiene una scelta che caratterizza l'intera rassegna: dare spazio alle voci delle giovani generazioni, valorizzando esperienze concrete e creando un dialogo aperto con il pubblico.
L'incontro sarà introdotto da Marco Cerri, del Rivazzurra Village e vicepresidente della Cooperativa Bagnini Rimini.
Interverranno Arianna Palmieri, atleta agonista di scherma in carrozzina; Ulisse Gorza, Vanessa Vasjari e Matteo Franceschin di Blob ASD e progetto Indysciplinati; Andrea Bugli e Gioele Piperissa di Rimini Rugby; Fabio Maisto e Marco Fabbri di ASD Esplora Rimini; Giacomo Sartini e Martina Massari di ASD Stella Azzurra, in attesa di conferma la presenza di una atleta di Beach Ultimate. Modera l'incontro Azzurra Simeoni.
Commenta così l’incontro Marco Cerri: «Abbiamo scelto con entusiasmo di sposare questa iniziativa perché crediamo fermamente nel valore della sinergia tra le realtà del nostro territorio e il mondo dei giovani. Il nostro obiettivo è quello di offrire non solo servizi e accoglienza di qualità, ma di creare veri e propri punti di aggregazione, dialogo e crescita per le nuove generazioni. Il nostro desiderio è che questa collaborazione sia solo l'inizio di un percorso condiviso, capace di rendere la nostra comunità sempre più viva, partecipativa e attenta al futuro dei ragazzi, che rappresentano il futuro della nostra società».
Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, al termine dell'incontro sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.