Sport e inclusione, a Rimini il dialogo di CoRNer on the beach per abbattere le barriere

Mercoledì al Bagno 124 – Rivazzurra Village il secondo appuntamento della rassegna con giovani atleti e associazioni del territorio

Lo sport può essere molto più di una gara. Può diventare uno spazio di incontro, di crescita, di riscatto e di inclusione. Saranno queste le riflessioni al centro del secondo appuntamento di CoRNer on the beach, la rassegna promossa da CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini in collaborazione con RI3 – Rete Imprese Innovative e Inclusive.

L'appuntamento è per domani, mercoledì 29 luglio, dalle 18 alle 20, al Bagno 124 – Rivazzurra Village, con "Magari invece si può. Sport, benessere e inclusione", un dialogo aperto che riunirà giovani atleti e realtà sportive del territorio impegnate ogni giorno a costruire percorsi di partecipazione e accessibilità.

A introdurre l'incontro sarà Marco Cerri, di Rivazzurra Village e vicepresidente della Cooperativa Bagnini Rimini. Interverranno Arianna Palmieri, atleta agonista di scherma in carrozzina; Ulisse Gorza, Vanessa Vasjari e Matteo Franceschin di Blob ASD e del progetto Indysciplinati; Andrea Bugli e Gioele Piperissa di Rimini Rugby; Fabio Maisto e Marco Fabbri di ASD Esplora Rimini; Giacomo Sartini e Martina Massari di ASD Stella Azzurra. Modera l'incontro Azzurra Simeoni.

L'iniziativa vuole raccontare esperienze concrete di giovani che, attraverso lo sport, dimostrano ogni giorno come sia possibile abbattere barriere, creare relazioni e costruire comunità più inclusive.

L'incontro è a ingresso libero e si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti.