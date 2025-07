Sportful Dolomiti Race: impresa di Luca Cavallo, brillano anche i riminesi

Nella granfondo più dura d’Europa ottime prestazioni per Cappelli, Valentini e Rocchi. Quasi 6.000 ciclisti da 36 nazioni al via, tra campioni e appassionati

Grande spettacolo a Feltre per la 30ª edizione della Sportful Dolomiti Race, una delle granfondo più dure e partecipate d’Europa. A vincere sul percorso lungo da 204 km con quasi 5.000 metri di dislivello è stato il piemontese Luca Cavallo in 6h13’05”, staccando nel finale Giuseppe Orlando (+2’) e Alberto Nardin (+2’53”), vincitore un mese fa della Nove Colli di Cesenatico.



Sul traguardo, ad accogliere i finisher, anche il tre volte iridato Peter Sagan e il campione di gravel Daniel Oss, protagonisti alla Mini Granfondo con i più piccoli. Presente anche Paolo Bettini, ormai veterano della corsa: “Non corro per vincere, ma per godermi l’atmosfera”.



Rimini protagonista con diversi atleti al traguardo



Ottima la prestazione dei riminesi sul durissimo percorso lungo: Michele Cappelli (Borello Cycling Team) ha chiuso 19° assoluto in 6 ore e 40, Samuele Valentini (Valmaracing Team Novafeltria), nutrizionista riminese, ha conquistato il 67° posto in 7h04’, partendo dalla terza griglia, Daniel Rocchi (Cicli Matteoni) ha chiuso 69°, Manuel Tirabassi 133°, Francesco Ciccomascolo è arrivato 538°, Mirco Rossi, 1273°. Nel percorso medio di 125 km, Marco Giovagnoli ha conquistato il 66° posto in 4h02’15”.

Un momento della gara

Nel lungo femminile, vittoria a Roberta Bussone (7h08’50”), seguita da Vanessa Santeliz Bautista e Loretta Giudici. Nel mediofondo maschile successo per Filippo Bianchi (3h37’23”), mentre tra le donne si impone Giulia Medri.Quasi 6.000 i partecipanti provenienti da 36 nazioni, di cui oltre 1.000 stranieri. Numerosi i ritiri a causa del caldo e del percorso particolarmente impegnativo. Emozionante la cerimonia della “maglia nera”, consegnata all’ultimo arrivato, Roberto Bellé, durante la festa finale. Sui social, l’evento ha registrato quasi 1,5 milioni di visualizzazioni e oltre 13.000 spettatori in diretta streaming.