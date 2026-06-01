SportMediaset Live Riccione 2026, successo per l’evento sul calcio e sport in spiaggia

Piazzale San Martino gremito tra beach sport, analisi di Inter, Milan e Juventus, calciomercato e la puntata speciale di “Pressing”

Un’intera giornata all’insegna dello sport, dello spettacolo e della grande passione calcistica: successo di pubblico per “SportMediaset Live Riccione 2026”, che ieri, domenica 31 maggio, ha trasformato piazzale San Martino e la spiaggia adiacente nel quartier generale del giornalismo sportivo e degli sport sulla sabbia.

La giornata si è aperta con le attività di beach volley, beach tennis e foot-volley aperte a tutti, accompagnate da musica e intrattenimento. A inaugurare ufficialmente la manifestazione sono stati il direttore di SportMediaset Alberto Brandi, la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola.

Subito dopo si è avviata una ricchissima maratona di talk show sul palco, con focus dedicati alle grandi squadre del nostro campionato, tutti caratterizzati da una grande affluenza di pubblico. Sotto la conduzione del giornalista Massimo Callegari, si è partiti in mattinata con il viaggio nel mondo Inter, che ha regalato applausi e tanto divertimento grazie alla presenza dell’ex capitano nerazzurro Andrea Ranocchia e del giornalista e opinionista Fabrizio Biasin.

Il testimone è poi passato alla giornalista e conduttrice Benedetta Radaelli per lo spazio dedicato al Milan: un dibattito sul complicato finale di stagione dei rossoneri e sulla mancata qualificazione in Champions League, analizzato dall’ex attaccante Giampaolo Pazzini e dai giornalisti Carlo Pellegatti e Franco Ordine. Proprio quest’ultimo ha raccontato in diretta i retroscena dietro la sua iconica frase “Dovete espatriare!”, nata d’istinto durante uno storico e infuocato confronto al “Processo” di Biscardi con il collega giornalista Filippo Tramontana.

Nel pomeriggio si è tornati sul palco, nuovamente sotto la guida di Massimo Callegari, con il focus sulla Juventus insieme all’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi e al giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, che hanno analizzato le strategie tra campo e calciomercato della squadra torinese.

Il racconto è proseguito con il divertente format “Dentro lo spogliatoio”, guidato dal giornalista Franco Piantanida. Sul palco, in un talk unico, sono saliti gli ex calciatori Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia, Giampaolo Pazzini ed Emiliano Viviano, insieme all’ex arbitro e oggi moviolista di SportMediaset Graziano Cesari. Tra i ricordi inediti dei giorni da arbitro di Cesari sui campi di Serie A e i momenti di pura comicità degli ex giocatori, i cinque protagonisti hanno ricostruito alcuni degli aneddoti più iconici vissuti in carriera.

Accesi i riflettori anche sulle trattative estive con l’immancabile salotto “Tutti pazzi per il calciomercato”, seguite e apprezzate dal pubblico di piazzale San Martino. Il confronto, guidato da Benedetta Radaelli, ha visto la partecipazione degli esperti di mercato e giornalisti Sandro Sabatini, Daniele Miceli e Orazio Accomando, insieme all’ex portiere Emiliano Viviano, che hanno risposto alle curiosità dei tanti tifosi presenti in piazzale.

A chiudere in bellezza questa straordinaria manifestazione sono stati Alberto Brandi e Monica Bertini, che hanno condotto dal vivo sul palco di Riccione una puntata speciale di “Pressing – Nel cuore dello sport”. Lo storico talk sportivo di Mediaset ha offerto un lungo e appassionante racconto della stagione calcistica appena conclusa, mescolando l’analisi del campionato alle previsioni per il prossimo anno e alle citazioni ormai diventate cult dei talent della squadra di SportMediaset.

A fine serata, l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha portato i suoi saluti sul palco ringraziando la folla e i grandi ospiti presenti.

Per tutti coloro che vogliono rivivere le emozioni e lo spettacolo della giornata, l’appuntamento per vedere l’edizione integrale in tv è per questa sera, lunedì 1 giugno, su Italia 1. La puntata speciale registrata a Riccione andrà in onda in seconda serata, a partire dalle ore 00.30 circa.



