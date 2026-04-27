Spuma inaugura l’estate: tra Rimini e New York, il turismo guarda lontano

Nel nuovo numero della rivista diretta da Federica Piersimoni, viaggi, cultura e opportunità: dalle nuove tratte del Fellini agli eventi in riviera, con uno sguardo internazionale e ottimismo sulla stagione estiva

"L'estate non si annuncia: arriva. E ti chiede di esserci", scrive nel suo editoriale Federica Piersimoni, presentando al tramonto il primo numero dell'anno di Spuma, la rivista diretta e pubblicata dalla blogger con il patrocinio del Comune di Rimini.

Pochi giorni fa, Piersimoni ha chiamato a raccolta amici e stakeholder del territorio per raccontare le novità della nuova edizione e commentare, tra amici e addetti ai lavori, gli ultimi trend del turismo. Lei, esperta di viaggi esperienziali, che per anni ha fatto proprio la turista di professione, ha girato e raccontato il mondo dal suo blog. Prima di tornare a Rimini per divulgare, questa volta sui social network, tutte le bellezze e le esperienze del suo territorio. Uno sguardo allargato che gli è rimasto dentro.

E infatti sul nuovo numero di Spuma non solo Romagna: direttamente da Avamposto, tra un brindisi e un giro sulla Ruota Panoramica, è spuntato il nome di un'altra città che a Federica ancora fa battere il cuore: New York.

Ma cosa c'entra New York con Rimini? "C'entra parecchio. E non solo perché è una delle mie città preferite", risponde lei. "E neppure perché quest'estate ci saranno i mondiali di calcio. C'entra perché, grazie alle nuove tratte dell' aeroporto Fellini, da quest'anno sarà molto più facile andare da Rimini a New York. Grazie a British Airways sarà infatti possibile partire alle 11,25 da Rimini e atterrare a Londra Heathrow alle 13. Di lì, con un'unica coincidenza e partendo dallo stesso aeroporto, si potrà raggiungere New York addirittura nel pomeriggio dello stesso giorno. Quindi niente trasferimenti all'alba verso Bologna e Milano e la comodità di dormire nel proprio letto". Una vera rivoluzione. "Spero anche io di sfruttare questa opportunità – ci rivela - e mi piacerebbe, anche attraverso i miei canali, dare consigli a tutti i riminesi che vorranno partire. Si tratta di una città che, al di là dei soliti luoghi già inflazionati, può riservare sorprese inaspettate. Dall'arte al food, dall'architettura all'intrattenimento più spicciolo. Il miglior hamburger? Me lo chiedono in tanti: secondo me il Burger Joint a Le Parker Meridien. Parliamo di uno speakeasy in piena regolare, un posto davvero incredibile".

A legare New York e la Romagna c'è però anche un'opera d'arte: la storia, raccontata da Federica proprio nel numero di Spuma con la collaborazione del direttore del Museo della Città Alessandro Giovanardi, è quella del capolavoro La Pietà di Giovanni Bellini che, prima di tornare a Rimini (proprio in questi giorni), è stato esposto per mesi alla Morgan Library & Museum, al 225 di Madison Avenue. Il ritorno della Pietà segna non solo la conclusione di un viaggio internazionale di grande prestigio, ma anche l’inizio di una nuova stagione di valorizzazione per uno dei capolavori più importanti del patrimonio artistico riminese, arricchito di nuovi sguardi e di un consenso che attraversa i confini. E così anche gli Stati Uniti sembrano ancora più vicini.

Questione di prospettive. Ma proprio quest'estate, anche per colpa della Crisi in Medio Oriente, per molti italiani e cittadini europei potrebbe essere molto più facile raggiungere invece la riviera romagnola. "Purtroppo l'industria turistica è la prima che potrebbe avere contraccolpi, siamo tutti preoccupati”, ammette Federica. “Anche se paradossalmente, un po' come successe con il Covid, questa crisi potrebbe premiare le mete più vicine. Tra cui proprio Rimini. Molti tour operator mi parlano già di prenotazioni triplicate. Ci faremo trovare pronti e personalmente mi piacerebbe dare più strumenti possibili al turista che sceglierà Rimini: sul nuovo numero, distribuito anche dagli alberghi della riviera, ho voluto aggiungere un inserto da staccare e conservare con tutti gli eventi più interessanti dell'estate”.