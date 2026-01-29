Stalking alla ex e minacce di morte: trentenne riminese rischia il processo

Incubo stalking per una giovane madre

Rischia il rinvio a giudizio un 30enne residente in provincia di Rimini, accusato di stalking nei confronti della ex compagna e madre di suo figlio. L’udienza preliminare è fissata per il 21 aprile davanti al Tribunale di Rimini. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Luca Bertuzzi, l’uomo avrebbe perseguitato la donna con chiamate e messaggi offensivi e minacciosi, augurandole la morte e rivolgendosi anche al suo nuovo compagno. La gip Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta della Procura. La vittima, in forte stato di ansia e paura, ha sporto denuncia dopo mesi di pressioni. Il giudice deciderà se procedere con il processo.