Stalking all'ex compagna: 34enne con divieto di avvicinamento a 800 metri e braccialetto elettronico

L'Incubo stalking a Rimini

Un 34enne pugliese domiciliato nel Riminese è accusato di stalking e minacce di morte verso l’ex compagna che lo aveva lasciato: l’ha tempestata di chiamate, anche 6–7 al giorno, minacciata con riferimenti alla sua presunta «famiglia» mafiosa e l’ha raggiunta sotto casa, bussando ripetutamente finché non è intervenuta la polizia.

Il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il giudizio immediato; al 34enne è stata applicata la custodia cautelare con divieto di avvicinamento (oltre 800 m) e obbligo di braccialetto elettronico. È difeso dall’avv. Mario Opramolla.