Stand Up Paddle: Lazzarini conquista un eccellente 4° posto ai Mondiali Isa

Orgoglio Bellaria Igea Marina: il 15enne porta la città sul palcoscenico mondiale del Sup

Impresa di rilievo per Giulio Lazzarini, giovane talento di Bellaria-Igea Marina, che ai Campionati Mondiali di Stand Up Paddle e Paddleboard organizzati dalla International Surfing Association (Isa) a Surf City, El Sunzal (El Salvador), ha conquistato un prestigioso quarto posto nella Junior Technical Race. Un risultato eccezionale, arrivato alla sua prima partecipazione internazionale di alto livello.

Lazzarini, 15 anni, ha condotto una gara di straordinaria maturità, mantenendo a lungo la seconda posizione prima che un set di onde fuori misura lo costringesse a cedere il podio negli ultimi metri. Nonostante l’epilogo amaro, la sua prestazione rappresenta un traguardo storico per il movimento giovanile italiano del Sup.

L’atleta milita nella Italian Sup League Ssd a R.L., società di Bellaria-Igea Marina che si allena tutto l’anno nello specchio d’acqua del Beky Bay e che, sotto la guida tecnica di Roberto Mandoloni e Michela Lazzarini, ha conquistato per il quarto anno consecutivo il titolo di Campione d’Italia a squadre di SUP Race. A supportarlo nella preparazione nutrizionale è il dottor Samuele Valentini, specializzato in ambito sportivo.

La convocazione in Nazionale è arrivata dopo il titolo di Campione Italiano Assoluto Junior 2025, coronamento di un percorso di crescita maturato nel vivaio locale e alimentato da un ambiente tecnico di alto profilo. “Un boccone amaro, ma solo l’inizio di un cammino che promette grandi soddisfazioni” commentano i coach Mandoloni e Lazzarini. “Questo risultato conferma che anche dal nostro Adriatico si può arrivare a competere con i migliori al mondo sul Pacifico”.

Un ruolo fondamentale lo ricopre anche il preparatore atletico Filippo Mercuriali, insieme allo staff di supporto e ai compagni di squadra che ogni giorno contribuiscono alla crescita tecnica e mentale dell’atleta. L’intera comunità sportiva e cittadina può guardare con orgoglio a questo successo, che porta il nome di Bellaria-Igea Marina sui palcoscenici mondiali e rappresenta l’Italia e la Federazione Italiana Surfing ai massimi livelli internazionali.