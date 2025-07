Standing ovation per Le Allegre Note: il coro riccionese pronto a partire per la Cina

Il coro celebra 25 anni di attività con un viaggio musicale che attraversa continenti e culture

Con un’esibizione emozionante e di altissimo livello artistico, il coro Le Allegre Note ha conquistato ieri sera, ancora una volta, il pubblico della Granturismo, che ha applaudito a lungo il concerto preparatorio in vista della prossima tournée nella Repubblica Popolare Cinese, in programma dal 28 luglio all’11 agosto.

Sul palco, a presentare l’evento e la prestigiosa tournée, organizzata grazie alla segnalazione di direttori d’orchestra e solisti con cui il coro ha collaborato a lungo nel corso degli anni, sono saliti Antonella Colangelo, presidente onoraria dell’associazione, e il Maestro Fabio Pecci, che ha guidato Le Allegre Note in questo importante percorso artistico. La vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa ha portato il saluto e l’augurio dell’Amministrazione prima della partenza per questa importante esperienza all’estero, sottolineando il ruolo fondamentale che Le Allegre Note hanno avuto nella storia musicale di Riccione, la solida reputazione che la realtà riccionese ha saputo costruire in Italia e a livello internazionale.

Il concerto alla Granturismo e la tournée in Cina si inseriscono nel ricco calendario musicale dello storico coro riccionese, che celebra quest’anno il 25esimo anniversario di attività con una serie di prestigiose esibizioni e partecipazioni a rinomate rassegne concertistiche. Il programma di ieri sera ha offerto un autentico viaggio musicale tra culture e continenti, abbracciando repertori di ogni epoca e stile: dalle sonorità dell’Europa, delle Americhe e dell’Australia, fino alla tradizione italiana, dalle radici latine al contemporaneo, passando per capolavori di Verdi e Puccini, e brani popolari, apprezzati dal pubblico per la bravura, l’energia e la sensibilità interpretativa dei giovani coristi.

La tournée delle Allegre Note nella Repubblica Popolare Cinese è patrocinata dal Ministero della Cultura Cinese. Dopo le prime tappe nelle metropoli di Pechino e Shanghai, il tour proseguirà in alcuni tra i più prestigiosi teatri delle città di Shijiazhuang, Yantai, Qingdao, Nanchang, Dalian, Mudanjiang e Changchun.