Starship: completato con successo il decimo test

Ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano e raggiunti tutti gli obiettivi della missione

Si è concluso con un successo completo il decimo test di Starship, il veicolo sviluppato da SpaceX per le future missioni su Luna e Marte. Per la prima volta nella storia del programma sperimentale, tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Dopo il lancio, il razzo Super Heavy ha effettuato un ammaraggio controllato, come da piano di missione. Successivamente, la capsula Starship ha rilasciato in modo corretto otto simulatori dei satelliti Starlink, dimostrando la capacità di carico e rilascio utile.

Il volo è poi proseguito fino all’ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano, in una zona a nord-ovest dell’Australia, avvenuto poco più di un’ora dopo il decollo.

Con questo risultato, SpaceX compie un passo decisivo verso la piena operatività del sistema, consolidando il ruolo di Starship come elemento chiave per le future esplorazioni spaziali e il trasporto interplanetario.