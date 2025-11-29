Start Romagna contro la violenza sulle donne: parte il tour del bus sensibilizzante

Ragazze e ragazzi hanno potuto apprezzare informazioni importanti anche sul tema della cyber violenza

Ogni giorno e in tutti i luoghi attraversati dalla comunità: no alla violenza sulle donne. Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando in Piazza Tre Martiri un bus-manifesto, trasformato per l’occasione in uno spazio aperto di ascolto e sensibilizzazione.

Ad incontrare studenti e insegnanti di Maestre Pie e Liceo Giulio Cesare – Valgimigli sono intervenuti in Piazza Tre Martiri il Questore Ivo Morelli accompagnato dalle ispettrici che si occupano della Stanza Chiusa in Questura, la Vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e alcuni agenti della Polizia Postale, della Polizia Locale, dei Carabinieri.

Ragazze e ragazzi hanno potuto apprezzare informazioni importanti anche sul tema della cyber violenza, grazie alla presenza anche di un Ispettore di polizia postale invitato da Soroptimist per l’occasione.

“Non abbiate fretta di crescere – ha detto ai ragazzi Ivo Morelli, Questore di Rimini – e imparate a tutelare i vostri dati e le vostre immagini. Siate consci che una leggerezza compiuta alla vostra età può lasciare tracce in futuro e precludervi ruoli professionali. Siamo al vostro fianco per intervenire tempestivamente insieme alle Istituzioni ma siate attenti e denunciate ogni sopruso”.

“Questo di Start Romagna è un impegno importante – ha aggiunto la Vicesindaca di Rimini Chiara Bellini – che si aggiunge alle numerose attività in corso per sensibilizzare il tessuto cittadino. In questo caso si aggiungono anche i tanti turisti che salgono sui bus nella stagione estiva. Il sedile rosso comunica immediatamente l’azione da compiere quando si è vittima o si viene a conoscenza di una qualsiasi violenza”.

“Con le socie del Soroptimist Club – ha detto la presidente Maria Dora Sisti - abbiamo dato contenuto a questa iniziativa grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti delle scuole riminesi. Insieme al dirigente della scuola media Mestre Pie Manuel Mussoni alla Referente Attività extra curricolari degli studenti Prof. Cecilia Franchini del Liceo Giulio Cesare - Manara Valgimigli abbiamo coinvolto i ragazzi nel progetto ‘Orange the World – Read the Signs’ che si aggiunge alle tante iniziative messe in atto in questi giorni sul tema del contrasto alla violenza sulle donne. Lavoriamo affinché l’attenzione resti alta e per diffondere una cultura del rispetto, coinvolgendo Istituzioni e comunità per saldare una rete che non lasci sole le persone”.

“Questo bus è un simbolo, così come il sedile rosso installato sui nostri mezzi – ha dichiarato Angelo Erbacci, Direttore Generale di Start Romagna –. Ogni anno trasportiamo 50 milioni di passeggeri in 1,8 milioni di corse e per questo sentiamo il dovere di fare di ogni bus un veicolo di comunicazione. La collaborazione con Soroptimist rafforza un impegno che abbiamo intrapreso da tempo: campagne dedicate, iniziative come il trasporto gratuito delle donne il 25 novembre altre attività e progetti per valorizzare e proteggere le tante donne che lavorano in azienda. La nostra attenzione si concretizza anche in risultati tangibili: sono sempre di più le donne al volante dei nostri mezzi, un trend in crescita che conferma la direzione intrapresa”.

Il veicolo, arrivato nelle prime ore della mattinata, ha campeggiato fino al primo pomeriggio, diventando un punto di incontro per studenti, autorità, istituzioni e cittadini di passaggio. Un mezzo che, per un giorno, ha smesso di essere semplicemente un autobus ma ha portato tra le persone un messaggio di attenzione e un richiamo alla necessità di un impegno costante nel contrasto alla violenza sulle donne, mostrando i contenuti della campagna di sensibilizzazione “Orange the World – Read the Signs” dei Soroptimist Club e “Non lasciamo spazio alla violenza” di Start Romagna.

L’iniziativa è stata anche la cornice ideale per presentare alla cittadinanza il sedile rosso, ora installato in modo permanente sui mezzi di Start Romagna come segno di consapevolezza e di presa di posizione pubblica contro un fenomeno purtroppo ancora attuale.

È partito così da Rimini il tour itinerante che nei prossimi giorni toccherà altre piazze della Romagna Forli, Ravenna e Cesena, con l’obiettivo di far “viaggiare” un messaggio che non deve consumarsi in una sola ricorrenza, ma rimanere quotidiano, diffuso, presente nella vita di tutti.