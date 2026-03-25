Stazione Ecologica di via Celli, il Comitato Viserba Monte attacca il Comune

Daniele Merlini boccia le risposte degli assessori in Consiglio: “Dopo sette anni solo promesse, ora servono fatti”

Il Comitato Viserba Monte, attraverso il presidente Daniele Merlini, boccia senza appello le risposte fornite in Consiglio comunale dagli assessori Montini e Morolli sulla situazione della Stazione Ecologica Hera di via Celli, a Viserba. Secondo il Comitato, dopo oltre sette anni di incontri, promesse e segnalazioni, nulla di concreto sarebbe stato fatto per risolvere i disagi denunciati dai residenti. Merlini annuncia ora una nuova fase di mobilitazione, tra esposti, proteste e ulteriori iniziative.

La nota stampa del comitato

In merito alla risposta degli assessori Montini e Morolli all’interrogazione consiliare di ieri, 24 marzo, esposta dal consigliere Matteo Zoccarato sulla situazione della Stazione Ecologica Hera sita in via Celli, a Viserba, il sottoscritto Daniele Merlini, presidente del Comitato Viserba Monte, non accetta le risposte date da questa amministrazione.

Da oltre 7 anni, tra incontri, promesse, confronti e battaglie, nulla è cambiato.

L’assessore Montini, circa un anno fa, ha dichiarato pubblicamente che la Stazione Ecologica sarebbe stata spostata in tempistiche di circa 2/3 anni, ma ancora nulla si è mosso. Anzi, oggi si parla di “ipotesi” con tempi sconosciuti: una risposta inaccettabile da parte di tutti i residenti e di tutto il Comitato.

L’assessore Morolli, invece, devia il discorso dalle problematiche che la presenza del Centro Ambiente reca ai residenti di via Celli, soffermandosi sulla recente messa in sicurezza dei fossati: intervento che, a mio parere e a parere dei cittadini, non è inerente al Centro Ambiente, ma semplicemente era e rimane un lavoro dovuto, perché il manto stradale stava cedendo sotto le intemperie meteorologiche e il traffico sostenuto. Nulla c’entra con l’enorme disagio che la Stazione Ecologica reca ai residenti. Così come nulla c’entra il discorso sulla futura scuola “Fate Bene”.

La battaglia non finisce qui. Anzi, da questo momento saremo ancora più incisivi e determinati, in quanto gli incontri, i confronti e le promesse fatte finora sono stati vani.

L’esposto presentato più di un anno fa evidenziava in modo netto quanto questa stazione ecologica non fosse del tutto regolare per struttura, posizionamento e operatività.

Andremo avanti per la nostra strada, con nuovi esposti, nuove indagini e nuove proteste. Non accetteremo più promesse e parole: ora ci vogliono i fatti.

Concludo ringraziando Matteo Zoccarato per gli interventi in Consiglio comunale, il Comitato Rimini Sud per l’indispensabile sostegno dato e tutti coloro che si sono spesi per aiutare i residenti e il Comitato Viserba Monte.