Stella del pattinaggio muore travolta da un camion

Julia Marie Gaiser, 24 anni, promessa dell’artistico: la tragedia a Salisburgo

Una tragedia ha colpito il mondo del pattinaggio artistico. Julia Marie Gaiser, 24 anni, giovane promessa della disciplina, ha perso la vita in un incidente stradale a Salisburgo, città dove si trovava per motivi di studio.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava percorrendo una pista ciclabile lungo una strada molto frequentata quando, nei pressi di un incrocio, è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per Gaiser non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto.

Il sindaco di Salisburgo, Andreas Jungmann, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della giovane atleta. Un ricordo commosso arriva anche dal mondo sportivo: «Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione», ha dichiarato Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale Fisg.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra compagni, allenatori e appassionati, che ricordano Julia come un talento brillante e una ragazza solare, capace di ispirare chiunque l’abbia incontrata.