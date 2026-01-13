Stipendi, dal 2026 più trasparenza: potrai sapere quanto guadagnano i colleghi

Se emergono differenze retributive, spetterà al datore di lavoro fornire spiegazioni

Dal 6 giugno 2026 anche in Italia entrerà in vigore la direttiva Ue sulla trasparenza salariale. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, potranno chiedere all’azienda quanto guadagnano in media i colleghi che svolgono un lavoro di pari valore, includendo stipendio e benefit.

Se emergono differenze retributive, spetterà al datore di lavoro fornire spiegazioni. In caso di risposte incomplete o poco chiare, il lavoratore potrà chiedere ulteriori dettagli e, se necessario, avviare un contenzioso.

Le aziende avranno due mesi di tempo per rispondere alle richieste e saranno obbligate a informare ogni anno i dipendenti di questo diritto. Restano da definire, con un decreto del ministero del Lavoro, le modalità operative e i criteri per stabilire quali lavori siano di “pari valore”