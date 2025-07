Stop ai cellulari in classe anche alle superiori

"Intervento improcrastinabile", spiega Valditara

A partire dal prossimo anno scolastico, anche gli studenti delle scuole superiori non potranno più utilizzare il cellulare in classe durante le lezioni. Lo ha stabilito una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che estende alle scuole secondarie di secondo grado il divieto già in vigore per altri ordini scolastici.

"È un intervento ormai improcrastinabile – ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara – troppi sono gli effetti negativi per la salute e il benessere dei ragazzi derivanti da un uso eccessivo o scorretto degli smartphone".

L’uso dei dispositivi mobili resterà tuttavia consentito in ambito didattico, così come avviene per tablet, PC e lavagne interattive multimediali, a condizione che sia previsto nei percorsi programmati dalle singole scuole, nel rispetto della loro autonomia didattica.

Con questa misura, il Ministero intende promuovere un ambiente scolastico più sano e favorevole all’apprendimento, riducendo le distrazioni e contrastando l’insorgere di fenomeni come la dipendenza da dispositivi digitali e la perdita di concentrazione.