Stop alla proposta di riforma dei condomìni

No di Lega e Fratelli d’Italia al disegno di legge Gardini

Si ferma la proposta di riforma dei condomìni presentata da un gruppo di parlamentari di Fratelli d’Italia, guidati dalla deputata Elisabetta Gardini e dal presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato. Il disegno di legge incontra forti resistenze all’interno della stessa maggioranza, tanto da bloccarne, al momento, l’iter parlamentare.

A intervenire è stato anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha chiesto l’apertura di “un confronto per costruire una posizione di buon senso a tutela della casa degli italiani”, sottolineando come, in assenza di un accordo condiviso, il testo non potrà proseguire il suo percorso.

Netta la posizione della Lega, che ha espresso un secco no alla proposta. Secondo il partito di Matteo Salvini, il disegno di legge presenta “evidenti criticità” e per questo “non è condivisibile”. Una bocciatura che contribuisce a congelare l’iniziativa legislativa e apre ora la strada a un possibile ripensamento o a una riscrittura del testo.