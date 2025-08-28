Stop di Forza Italia alla tassa sul buyback delle banche

Nevi: "Siamo stati eletti per diminuire le tasse, non per aumentarle"

Forza Italia prende posizione contro l’ipotesi di introdurre una tassa sui programmi di buyback delle banche, misura che potrebbe trovare spazio nella prossima manovra di bilancio.

"È un progetto che non conosciamo. Vedremo, ma siamo stati eletti per diminuire le tasse e non per aumentarle", ha dichiarato all’Ansa il portavoce degli azzurri, Raffaele Nevi.

Il partito ribadisce così la sua linea liberale, ispirata all’eredità politica di Silvio Berlusconi: meno tasse per favorire crescita, consumi, occupazione e, di conseguenza, maggiori entrate fiscali per lo Stato, utili a finanziare il welfare.

"Tutto il resto – ha aggiunto Nevi – sono le solite ricette del tassa e spendi della sinistra che non ci appartengono".