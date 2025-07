Storia, archeologia e memoria: la cultura protagonista alla rassegna “Il Museo racconta” a Riccione

Quattro appuntamenti gratuiti tra luglio e agosto con esperti e autori per raccontare il passato della Romagna

Inaugura questa sera la rassegna di presentazione di libri “Il Museo racconta” con Oreste Delucca e Loris Bagli che alle 21 presenteranno il libro “Giulio Moderati da Longiano e l’orto botanico riminese del ‘500”, un viaggio alla scoperta della Rimini rinascimentale, tra rigore storico e competenza scientifica che hanno ricreato il contesto naturalistico e farmaceutico dell’epoca, offrendo un quadro dettagliato della vicenda dell’orto botanico riminese.

La rassegna prosegue il 22 luglio con il professore Daniele Sacco che presenterà al pubblico il libro “Rimini città ducale della Pentapoli”, un’opera che illustra i processi di trasformazione del paesaggio rurale dal Tardoantico al basso Medioevo, oltre a fornire un rinnovato quadro interpretativo del territorio.

Il 5 agosto il professore Enrico Cirelli e Debora Ferreri illustreranno il libro “Il castello di Rontana. Racconto di una scoperta archeologica”, un’opera sull’insediamento medievale costruito nel territorio di Brisighella, un intero villaggio fortificato che restituisce un quadro molto dettagliato della vita quotidiana dalla sua fondazione all’abbandono, fino agli inizi dell’età moderna.

A chiudere il ciclo di incontri, martedì 26 agosto, sarà Daniele Susini con la presentazione del libro “Vittime e carnefici. Le stragi nazifasciste lungo la Linea gotica orientale”. L’autore propone una dettagliata mappatura delle stragi compiute dai nazifascisti nella provincia di Rimini, offrendo un caso di studio unico per comprendere le dinamiche della violenza in due differenti contesti: da un lato la repressione antipartigiana, dall’altro l’occupazione militare del territorio, finalizzata alla costruzione della Linea Gotica e seguita dalla cruenta battaglia per la conquista di Rimini.

L’ingresso è gratuito.