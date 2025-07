Strage di Corinaldo, confermate le condanne in Appello: ridotta solo una pena

Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato le condanne del primo grado per sette imputati coinvolti nel secondo filone processuale sulla strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una madre.

Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. L’unica modifica riguarda Carlantonio Capone, socio della società Magic che gestiva il locale: la sua pena è stata ridotta da 4 anni e 2 mesi a 3 anni e 4 mesi. Non è stata riconosciuta l’aggravante relativa alla sicurezza sul lavoro richiesta dalla Procura generale.

Confermate invece le condanne per Letizia Micci e Mara Paialunga (4 anni), Alberto e Marco Micci (4 anni), Gianni Ermellini (3 anni e 8 mesi) e per il dj Marco Cecchini (5 anni e 1 mese), per il quale è stata dichiarata prescritta una contravvenzione minore. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.