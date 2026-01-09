Strage di Crans-Montana, arrestato il proprietario del locale

Aperta un’indagine anche dalla Procura di Roma per i cittadini italiani coinvolti

È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana costata la vita ad almeno 40 persone, tra cui sei italiani. Dopo un interrogatorio di oltre sei ore davanti alla Procura di Sion, Moretti è stato posto in stato di fermo per pericolo di fuga. La moglie e co-titolare Jessica Moretti resta a piede libero. Entrambi sono accusati di omicidio colposo, incendio e lesioni.

La donna, in lacrime, ha chiesto scusa alle vittime: «È una tragedia inimmaginabile». Intanto le famiglie delle vittime preparano azioni di risarcimento anche contro il Comune di Crans-Montana. Aperta un’indagine anche dalla Procura di Roma per i cittadini italiani coinvolti.

Oggi in Svizzera è giorno di lutto nazionale. A Martigny si è svolta la commemorazione ufficiale con la presenza del presidente Mattarella e del presidente francese Macron.