Strage di Crans-Montana: Eleonora Palmieri sarà operata oggi al Niguarda

Palmieri rimane intubata a causa di difficoltà respiratorie, ma le ustioni interessano una superficie limitata

All'ospedale Niguarda di Milano questa mattina è stato operato uno dei tre ragazzi ricoverati da ieri dopo la strage di Crans-Montana, si tratta di Manfredi Marcucci che aveva "una percentuale di superficie corporea più importante" soggetta a ustioni, come ha spiegato in un punto stampa Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro Ustioni, Ospedale Niguarda di Milano. "Per noi è importantissimo operarli precocemente. Il ragazzo da un punto di vista chirurgico adesso è stabile, ed è di nuovo in terapia intensiva - ha aggiunto -, ma contiamo di rioperarlo fra pochi giorni, perché per noi è importante togliere tutto il tessuto necrotico, per evitare che ci sia una sovrapposizione di infezioni. Quindi più siamo precoci, meglio è". Oggi pomeriggio i medici si occuperanno della ragazza di 29 anni, Eleonora Palmieri, "che ha un problema ad una mano da operare, da ricostruire, abbiamo sale operatorie disponibili sia sabato che domenica, quindi il nostro lavoro continuerà durante il weekend - ha detto ancora il medico -, anche per i pazienti che arriveranno, che sono anche loro molto gravi e quindi devono essere operati". La ragazza "rimane intubata per il momento perché ha delle difficoltà respiratorie, però ha una superficie corporea per fortuna limitata" con ustioni quindi su questo "siamo positivi". Il terzo ragazzo, Giuseppe, invece "lo stiamo estubando ed è il meno grave, è quello che speriamo di poter avere a disposizione per delle medicazioni ma senza doverlo operare - ha detto -. Lo consideriamo il meno grave dei tre".

(Ansa)