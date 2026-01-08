Strage di Crans Montana, indaga anche la Procura di Roma

Domani interrogati i proprietari del locale. A Genova l’ultimo saluto a Emanuele Galeppini

Sulla strage di adolescenti avvenuta la notte di Capodanno a Crans-Montana indaga anche la Procura di Roma. I magistrati capitolini hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo e incendio, in relazione al rogo scoppiato all’interno di un locale notturno, nel quale persero la vita 40 persone, tra cui sei minorenni italiani.

Domani saranno nuovamente ascoltati dagli inquirenti svizzeri Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar teatro della tragedia, già interrogati nelle scorse settimane nell’ambito dell’inchiesta condotta dalle autorità elvetiche.

Intanto oggi a Genova si è svolto l’ultimo funerale delle vittime italiane, con l’addio a Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf, la cui morte ha profondamente colpito il mondo dello sport e l’intera comunità cittadina.

Le vittime saranno ricordate anche a Martigny, dove si terrà una cerimonia ufficiale in occasione di una giornata di lutto nazionale. All’evento è annunciata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Roma, invece, è in programma una messa commemorativa alla quale parteciperà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le indagini proseguono su più fronti per chiarire le responsabilità e le cause che hanno portato a una delle tragedie più gravi degli ultimi anni.