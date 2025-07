Strappa il braccialetto elettronico e minaccia la ex: "Sono pronto al carcere"

Un 27enne riminese, già sottoposto a divieto di avvicinamento per maltrattamenti, ha violato le misure cautelari. Si trova ora ai Casetti

Si strappa il braccialetto elettronico, si fa prestare uno smartphone e manda un messaggio con minacce alla ex, dicendo di essere disposto a finire in carcere. Ai Casetti è poi finito, in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Rimini, il protagonista della vicenda: si tratta di un 27enne riminese, che era sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex compagna, nell'ambito di un' indagine sui maltrattamenti subiti dalla donna. Venerdì scorso (27 giugno), in orario serale, il giovane si è strappato il braccialetto elettronico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha chiesto in prestito lo smartphone a una ragazza, conosciuta in un locale, ed è passato all'azione mandando alla ex un messaggio in segreteria telefonica. Ma la manomissione del braccialetto ha fatto scattare l'alert alle forze dell'ordine che hanno provveduto a rintracciare il 27enne.