Strategie, informazioni mediche e servizi: formazione su demenze e disturbi cognitivi
Dal 24 marzo tre appuntamenti presso la sede AUSL Colosseo con psicologi, medici e coordinatori
Prende il via martedì 24 marzo a Rimini il Corso di psicoeducazione rivolto a persone con deterioramento cognitivo e ai loro familiari, organizzato dal Centro per i disturbi cognitivi e demenze di Rimini dell’AUSL Romagna.
L’iniziativa, del tutto gratuita, prevede tre incontri formativi, alla sede AUSL Colosseo di via Coriano 38 (Sala Smeraldo, scala G, piano terra). Questo il programma completo:
- martedì 24 marzo dalle ore 14 alle ore 15.30 ‘Strategie per la gestione dei disturbi psicologici e comportamentali’: relatrice Marika Celli, psicologa-psicoterapeuta Centro per i disturbi cognitivi e demenze di Rimini
- lunedì 30 marzo dalle ore 14 alle ore 15.30 ‘Introduzione alla malattia, aspetti medici e farmacologici’: relatrice Virginia Petrella, referente Centro per i disturbi cognitivi e demenze di Rimini
- giovedì 9 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16 ‘Presentazione del Servizio Anziani del Distretto Rimini Nord’: relatrice Silvia Zavatta, coordinatrice Servizio Anziani.
Per iscrizioni e informazioni: Francesca Sorci 0541 707404.