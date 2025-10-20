Street art e adozioni: successo per la seconda edizione di “Graffi di Canile”

Sei writers locali hanno dipinto opere live, che saranno messe all’asta online, mentre i visitatori hanno potuto conoscere i cani in cerca di famiglia

Un’esplosione di colori, musica e sorrisi ha animato sabato 18 ottobre il canile intercomunale di Riccione, che ha riaperto le sue porte al pubblico per la seconda edizione di “Graffi di Canile 2.0”. L’iniziativa, pensata per coniugare arte urbana e sensibilizzazione sul tema delle adozioni, ha trasformato la struttura di via Albana in un vero e proprio laboratorio creativo a cielo aperto.

Sei writers locali – Burla, direttore artistico dell’evento, Tomoz (Federico Tomoz Bandini), Blatta, Yopoz, Ballestracci e Jody Pinge – hanno dato vita dal vivo alle loro opere su tele 50x50, regalando al pubblico un’esperienza immersiva unica. Le creazioni tra una settimana circa saranno messe all’asta online sul sito ufficiale del canile e sui canali social con due settimane di tempo per fare offerte e aggiudicarsi le opere.

Tra concerti, laboratori per bambini e stand gastronomici, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere al pubblico i cani in cerca di famiglia. Lo staff e i volontari di K. Lorenz e The Lorenz’s Pack hanno accompagnato i visitatori nei percorsi di visita, accogliendo con soddisfazione sei nuove richieste di appuntamenti individuali per approfondire possibili adozioni.

“Graffi di Canile 2.0” si conferma così un appuntamento capace di unire arte, comunità e solidarietà, trasformando il canile in un luogo di incontro e creatività.

Il prossimo evento è già in preparazione: a dicembre il canile intercomunale di Riccione si vestirà a festa con un grande villaggio di Natale, dove musica, attività per bambini, bancarelle e buona gastronomia accompagneranno ancora una volta l’impegno dei volontari e l’amore per gli animali.



