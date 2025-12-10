Stretta Usa sui turisti: previsti controlli sui social degli ultimi cinque anni

La proposta solleva timori sulla libertà di espressione, soprattutto in vista dei Mondiali di calcio del prossimo anno

Chi desidera viaggiare negli Stati Uniti potrebbe presto dover rendere conto della propria attività sui social media degli ultimi cinque anni. È quanto emerge da una proposta allo studio delle autorità americane, riportata dal Washington Post, che riguarderebbe tutti i turisti soggetti all’autorizzazione Esta (Electronic System for Travel Authorization), inclusi i cittadini italiani che intendono visitare gli States per soggiorni fino a 90 giorni.

La misura, che rientra nella più ampia stretta all’immigrazione avviata dall’amministrazione Trump dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, prevederebbe l’obbligo di fornire alle autorità statunitensi informazioni relative ai propri profili social. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di rafforzare i controlli di sicurezza, ma la proposta sta già suscitando ampie preoccupazioni.

Secondo diversi osservatori e gruppi per i diritti civili, una simile richiesta potrebbe rappresentare una seria minaccia per la libertà di espressione, aprendo la porta a forme di sorveglianza preventiva basate sulle opinioni espresse online. Oltre ai possibili rischi sul piano dei diritti, la misura potrebbe creare notevoli difficoltà pratiche per milioni di visitatori.

Le preoccupazioni aumentano in vista dei Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti l’anno prossimo: un evento che attirerà un ingente afflusso di turisti da tutto il mondo e che potrebbe amplificare l’impatto delle nuove regole, se approvate.

Al momento, la proposta è ancora in fase di valutazione e non è chiaro quando – o se – potrebbe entrare in vigore. Tuttavia, il dibattito è già aperto, con un equilibrio delicato tra sicurezza nazionale e tutela delle libertà individuali.