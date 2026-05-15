Stringe la compagna fino a incrinarle una costola: chiesto il rinvio a giudizio

Un 54enne riminese accusato di stalking e lesioni aggravate. La donna avrebbe subito minacce, aggressioni e continue molestie

Avrebbe aggredito più volte la compagna, arrivando in un’occasione a stringerla così forte da incrinarle una costola. Per questo un 54enne riminese residente a Riccione è finito al centro di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Luca Bertuzzi con le accuse di stalking e lesioni personali aggravate.

Secondo la Procura, l’uomo avrebbe molestato e minacciato la donna, una 48enne originaria di Napoli, costringendola a vivere in uno stato di paura e continua allerta. Tra gli episodi contestati anche un’aggressione durante la quale la donna sarebbe stata spinta a terra e colpita alla testa con le scarpe.

La vittima, dopo mesi di presunte violenze e minacce, si è rivolta ai carabinieri facendo partire le indagini culminate con la richiesta di processo. L’udienza preliminare è fissata per fine ottobre davanti al gup Raffaele Deflorio.