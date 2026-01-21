Studente dell’Istituto Malatesta campione mondiale di pizza al Sigep

Determinante anche l’esperienza maturata dallo studente presso la pizzeria Rossopomodoro di Rimini

Grande soddisfazione per l’Istituto Alberghiero “S.P. Malatesta” di Rimini: lo studente Luigi Cappuccio, della classe 5E, ha conquistato il titolo di Campione Mondiale di Pizza Napoletana Tradizionale al Sigep 2026, la prestigiosa fiera internazionale del settore.

Il giovane talento ha convinto la giuria internazionale di Pizza Senza Frontiere con la sua creazione “Onda Alta”, una pizza che unisce tecnica e creatività, con baccalà in pastella di birra, cavolo nero e tartufo bianco su un impasto realizzato a regola d’arte.

Soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Sabina Fortunati, che ha sottolineato come il successo di Luigi rappresenti il valore dell’impegno, della passione e di una solida preparazione scolastica, motivo di orgoglio per tutto l’Istituto.

Determinante anche l’esperienza maturata dallo studente presso la pizzeria Rossopomodoro di Rimini, a conferma dell’importanza del rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

Grazie alla vittoria, Luigi Cappuccio accederà di diritto al programma televisivo “Master Pizza Champion”, una delle vetrine più importanti dell’arte bianca a livello nazionale.