Successo al Giocagin di Rimini, oltre 500 atleti in festa al Palasport Flaminio

La manifestazione organizzata da UISP Rimini ha animato il Palasport Flaminio Rimini con danza, ginnastica e arti marziali.

Si è conclusa con un ottimo risultato, sabato 21 febbraio al PalaSport Flaminio, il Giocagin, la storica manifestazione organizzata da Uisp Rimini che ogni anno, a fine febbraio, dedica una giornata al movimento in tutte le sue forme.

A partire dalle ore 17.00, il palazzetto di via Flaminia ha ospitato diciannove esibizioni che hanno visto protagonisti atleti e atlete di tutte le età in coloratissime coreografie di danza, ginnastica artistica, ritmica, aerobica, ballo, arti marziali e pattinaggio. Un programma ricco e variegato che ha confermato il Giocagin come momento di festa e condivisione per tutta la comunità sportiva riminese.

Ad aprire la XXXVIII edizione della manifestazione è intervenuto l’assessore con delega allo Sport Michele Lari: “Io sono un fiero sostenitore e più convinto che mai che abbiamo bisogno di eventi e momenti come questo del Giocagin: lo sport è a tutti gli effetti uno dei pochi linguaggi universali che è rimasto in questo mondo. Lo sport ha la capacità di unire e lo sport che Uisp promuove da tanti anni sul territorio e anche qui, questa sera, ne è un esempio. Noi come amministrazione comunale siamo felici di appoggiare e sostenere il Giocagin e davvero contenti di essere qui oggi”.

Quest’anno il Giocagin ha assunto una veste rinnovata: la manifestazione si è svolta come evento autonomo, segnando un importante cambiamento rispetto alle edizioni passate: il Contest Hip Hop Catia Semprini (HHCS Dance Competition), che per anni ha trovato spazio all’interno del Giocagin, avrà infatti una propria edizione separata il 21 marzo 2026, sempre al Palasport Flaminio.

“Questa scelta organizzativa ha permesso di dare maggiore spazio e visibilità a entrambe le manifestazioni, valorizzando le specificità di ciascuna” ha spiegato il Vicepresidente Uisp Rimini Lino Celli. “Separando le manifestazioni, il Giocagin ha mantenuto intatto il suo spirito: una festa inclusiva che celebra lo sport come linguaggio universale, capace di unire oltre 500 atleti e atlete di ogni età e provenienza, mettendo al centro i valori della partecipazione e dell’inclusione”.

Nonostante il nuovo format autonomo, slegato quest’anno dall’evento Hip Hop, Giocagin si conferma un successo di partecipazione con oltre 700 biglietti venduti. Come ogni anno, il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, quest’anno agli Amici di Ulmino.

“Il Giocagin rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per la nostra associazione” ha dichiarato Linda Pellizzoli, presidente di Uisp Rimini. “È una manifestazione che mette al centro i valori dell'inclusione e della partecipazione valorizzando il legame con la comunità. Quest’anno, inoltre, il ricavato dell'evento – al netto delle spese di realizzazione – sarà interamente devoluto in beneficenza al Rifugio di Ulmino, una realtà che da anni si prende cura di animali in difficoltà con dedizione”.

Il Rifugio del Prick e dell’Ulmo ODV è una struttura che accoglie animali anziani, malati e senza speranza di adozione, offrendo loro una vita dignitosa e serena. Attraverso il Giocagin, Uisp Rimini come ogni anno ha voluto unire lo sport alla solidarietà concreta, sostenendo chi ogni giorno lavora per dare una seconda possibilità agli esseri più fragili.

Tra le associazioni che hanno partecipato esibendosi alla manifestazione: Banda giovanile città di Rimini, Movimento Centrale Danza e Teatro, ATR Acrobatic Team Riccione, Pattinaggio artistico Riccione, New Grafic Ballet, SpazioCorpo ASD, Special Olympics San Marino, MADD Rimini, Scuola Il Balletto di Rimini-Centro Coreutico, Rollerverucchio, La Fenice Rimini, Rimini Dance Company, Asd B-you, ASD Lions Academy, OFFicina delle ARTi, Underground Street School, ASD Sildance, Rinascita Sport Life Rimini.



