Successo e spettacolo per "Valmarecchia in Mongolfiera": edizione record a Talamello

Gli organizzatori dimostrano soddisfazione per la riuscita della quarta edizione dell'evento

Sabato 27 giugno si è svolto, per il quarto anno consecutivo, a Campiano di Talamello "Valmarecchia in Mongolfiera", evento patrocinato dal dal Comune di Talamello che celebra il turismo esperienziale. Grande soddisfazione per gli organizzatori dell'evento, che sottolineano: "È stata un'edizione da record: sono arrivati visitatori persino da Padova. Fin dal primo pomeriggio c'è stata una grande affluenza di pubblico grazie ai numerosi laboratori e alle attività dedicate ai bambini. Tra le attrazioni più apprezzate ci sono stati il percorso di motocross, Pompieropoli, gli aeromodelli artigianali in volo e gli spettacoli di danza di Spazio Creativo, Power Fil e Ginnastica Dinamica Militare. Nonostante il grande caldo, la partecipazione è stata davvero importante già dalle prime ore del pomeriggio. Soddisfatti anche gli stand gastronomici e gli street food, che hanno registrato un'ottima affluenza per tutta la giornata.

L'unico rammarico è stato il vento che, verso sera, si è alzato improvvisamente costringendoci a sgonfiare la mongolfiera più grande. La mongolfiera più piccola, invece, è riuscita a volare per oltre tre ore, regalando a tanti partecipanti un'esperienza speciale."

Inoltre l'organizzazione sottolinea un aspetto particolarmente significativo di questa edizione: "Per la prima volta siamo riusciti a organizzare la manifestazione grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio. Hanno lavorato insieme Rovicando di Secchiano, i Ragazzi del Lunada, la Pro Loco di Talamello, gli Sfossati di Talamello e l'Associazione Commercianti di Novafeltria, con la presenza costante della presidente Roberta Pastorelli. È stato un bellissimo esempio di collaborazione che ha reso possibile una festa condivisa, un'esperienza unica per il nostro territorio. Tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti e questo rappresenta un ottimo punto di partenza e un buon auspicio per organizzare insieme anche le future manifestazioni."

L'organizzazione ringrazia il Comune di Talamello per il patrocinio e tutti gli sponsor.

Giulia Ceci