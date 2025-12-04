Successo per “Fossa, Tartufo e Venere” a Mondaino

Il borgo ha accolto numerosi visitatori tra mercati, musica e danza, celebrando gusto e tradizione

Mondaino saluta con entusiasmo la conclusione dell’edizione 2025 di “Fossa, Tartufo e Venere”, che nelle due domeniche del 23 e 30 novembre ha richiamato nel borgo tantissimi visitatori, confermando la forza di un appuntamento capace di unire gusto, tradizione e cultura. Le vie del paese si sono animate sin dal mattino con la mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato, accompagnata da un flusso continuo di curiosi attratti dai profumi dell’autunno e dalla vivacità del borgo.

La prima giornata ha visto un pubblico numerosissimo muoversi tra le musiche itineranti del Trio Cluster, i concerti dei Black Coffee Groove e le esibizioni di danza della scuola Circle 05, culminando nel momento più atteso: l’inaugurazione dei rinnovati spazi della Fabbrica delle Fisarmoniche Galanti, accolta con emozione e partecipazione. Il nuovo museo e l’auditorium, completamente rinnovati, hanno stupito i visitatori con esposizioni moderne, postazioni interattive e un concerto dedicato alle sonorità Galanti.

La seconda domenica ha confermato e superato gli ottimi riscontri, regalando un’altra giornata gremita di pubblico. La Compagnia di Viva el Ball! e il gruppo femminile Le Stornelle hanno portato nelle vie canti e danze popolari, mentre in piazza Maggiore il ritmo della festa è proseguito tra musiche ed esibizioni. Nel pomeriggio, la Fabbrica Galanti ha ospitato la replica dell’inaugurazione, arricchita dalla partecipazione del Coro San Carlo di Pesaro e dalle visite guidate ai nuovi ambienti museali, ancora una volta molto apprezzate.

I Musei Mondainesi, aperti per entrambe le giornate, hanno registrato un numero significativo di visite, e grande interesse ha suscitato anche la nuova visita guidata alla terrazza panoramica della Rocca Malatestiana, una delle novità più apprezzate dell’edizione.



