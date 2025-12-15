Successo per il Centro Karate Riccione agli esami Dan di Bologna

Quattro atleti ottengono il 1° Dan e Maria Marconi il 2° Dan

Domenica 14 dicembre a Bologna, presso il PalaLame, si sono svolti gli esami di graduazione Dan, un appuntamento di grande importanza per il mondo del karate. Il Centro Karate Riccione ha partecipato con orgoglio, accompagnando sul tatami cinque allievi, tutti protagonisti di una prova di altissimo livello.

Quattro atleti hanno sostenuto l’esame per il grado di Cintura Nera 1° Dan: Davide Abbruscato, Francesco Bonafede, Isabel Cardaropoli e Salvatore De Cristofano. Un traguardo significativo è stato raggiunto anche da Maria Marconi, che ha affrontato con successo l’esame per la Cintura Nera 2° Dan.

Tutti gli atleti hanno superato la prova con ottimi punteggi, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. "Ancora una volta è la dimostrazione che il lavoro portato avanti nei nostri corsi da tutto lo staff tecnico, sia nel percorso amatoriale tradizionale sia in quello agonistico, sta dando risultati importanti" ha dichiarato il presidente Moreno Villa.

Grande soddisfazione anche nelle parole di Roberto Corbelli, fondatore del Centro Karate Riccione, che ha accompagnato gli atleti a Bologna: “vedere con quanta naturalezza i nostri allievi hanno affrontato una prova così impegnativa ci riempie di orgoglio".

Un ringraziamento speciale è arrivato infine da Manuela Gasperoni, vicepresidente del Centro Karate Riccione: “un grazie sincero alle famiglie che ci sono sempre accanto. Questi risultati sono il frutto di una vera squadra, fatta di atleti, società e soprattutto di famiglie che ci sostengono ogni giorno".

Una giornata intensa e carica di emozioni, che testimonia come passione, impegno e spirito di squadra siano la vera forza di questo percorso sportivo e umano.