Successo per la prima presentazione de “La guerra dei bastardi”, il romanzo sul Montefeltro di Luca Micheli

Nonostante il maltempo, numeroso pubblico a Casteldelci per scoprire il libro dedicato ai conflitti tra Malatesta e Montefeltro nel Quattrocento

Il maltempo non ha fermato la prima presentazione de La guerra dei bastardi – I signori del Montefeltro, il romanzo storico di Luca Micheli, pubblicato dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio. L'incontro, inizialmente previsto all'Eco Park di Casteldelci, è stato trasferito poche ore prima nella sala conferenze dell'ex palestra di Giardiniera, dove si è registrata una numerosa partecipazione di pubblico.

Ad aprire la serata è stato il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli, seguito dal dialogo tra l'autore e il professor Simone Paci, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta del lungo percorso di ricerca da cui è nato il romanzo. È intervenuto anche Marzio Casalini, della Società Editrice Il Ponte Vecchio, illustrando il progetto editoriale che ha portato alla pubblicazione dell'opera.

L'incontro ha offerto l'occasione per riflettere su un aspetto spesso poco conosciuto della storia locale: il ruolo che il Montefeltro ebbe nelle vicende dell'Italia del Quattrocento. Il romanzo prende avvio proprio a Casteldelci, il 7 ottobre 1439, data in cui la conquista di Casteldelci, Senatello e Faggiola contribuì ad alimentare il conflitto tra i Malatesta e i Montefeltro, destinato a segnare per oltre vent'anni la storia dell'Italia centrale.

Attraverso una narrazione che intreccia personaggi realmente esistiti e figure di fantasia, l'opera ricostruisce il contesto politico, sociale e militare del tempo, riportando al centro della scena anche la storia della Casa di Carpegna, una delle più antiche famiglie nobili del territorio. Castelli, borghi, chiese e fortificazioni citati nel libro sono frutto di un'approfondita ricerca storica e restituiscono al lettore un Montefeltro fedele alle fonti.

La partecipazione del pubblico e il vivace confronto finale hanno confermato l'interesse verso un'opera che si propone non solo come romanzo storico, ma anche come strumento di valorizzazione della memoria e dell'identità del territorio.

Il ciclo di presentazioni proseguirà martedì 5 agosto alle ore 20.45 a Molino di Bascio, con un nuovo incontro dedicato al romanzo e alla storia del Montefeltro.