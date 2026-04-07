Successo per le festività pasquali a Misano Adriatico

Passeggiate, spiaggia, piste ciclabili e eventi culturali anticipano un’estate ricca di appuntamenti

Complici il sole e le temperature gradevoli sono tantissime le persone che hanno scelto di trascorrere le festività pasquali a Misano Adriatico. Il mercatino di Pasqua e i laboratori per bambini hanno attirato i visitatori nelle vie del centro per una piacevole passeggiata che, per tanti, è proseguita anche sul lungomare. Prese d’assalto anche la spiaggia e le piste ciclabili per un primo assaggio d’estate.

Migliaia, infine, le persone che si sono radunate domenica sera in piazza Repubblica per ballare al ritmo coinvolgente della Revolution Live Band.

“Con il ponte pasquale abbiamo inaugurato nel migliore dei modi il nostro calendario di eventi primaverili, preludio ad un’estate che sarà ricca di appuntamenti – le parole dell’Assessore al Turismo Marco Dominici -. Siamo grati ai tanti turisti e visitatori che hanno scelto di trascorrere la Pasqua a Misano Adriatico. Siamo pronti a replicare già dal prossimo fine settimana, con la rassegna filosofica ‘Ritratti d’Autore’ la Rievocazione Storica di Moto d’Epoca, e invitiamo tutti sin da ora a Misano il 18 e 19 aprile per la tradizionale Festa della Segavecchia”.