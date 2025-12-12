Successo per l’evento benefico di Crescere Insieme a Rimini

Ristorazione, volontari e ragazzi uniti in una serata di sorrisi, relazioni e sostegno concreto al territorio

Una serata intensa, partecipata e dal profondo valore umano e sociale: il Macaco Vibes di Rimini ha ospitato “Una Cena per… Crescere Insieme”, iniziativa benefica dedicata a sostenere l’associazione Crescere Insieme ODV, impegnata nell’accompagnare ragazzi con disabilità verso percorsi di autonomia personale e professionale. L’evento, patrocinato da FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini, ha registrato grande affluenza e un entusiasmo contagioso. In sala erano presenti il Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, l’assessora alle Politiche per i giovani del Comune di Rimini, Francesca Mattei, il presidente provinciale FIPE Denis Preite e numerosi volontari e amici dell’associazione. Hanno partecipato anche i ragazzi di Crescere Insieme ODV, accogliendo gli ospiti e contribuendo allo svolgimento della serata: un gesto concreto di inclusione che ha reso il momento ancora più significativo.

Il pubblico, numeroso e caloroso, ha condiviso un clima di vicinanza, sorrisi e relazioni, confermando il valore sociale della ristorazione come luogo di comunità. Al termine della cena sono stati raccolti e devoluti 1.050 euro, destinati ai progetti dell’associazione, in particolare alle attività di formazione e inserimento lavorativo dei giovani coinvolti.

Denis Preite, presidente FIPE-Confcommercio provinciale, ha ribadito l’importanza del sostegno del settore alla crescita del territorio: “La grande partecipazione dimostra quanto la ristorazione possa essere un motore di relazione e inclusione. Vedere i ragazzi di Crescere Insieme coinvolti e partecipi è il risultato più bello: quando cresce la comunità, cresce anche il territorio”.

Roberto Rinaldi, titolare del Macaco Vibes e promotore dell’iniziativa, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’evento: “È stata una serata che ha arricchito tutti. Ringraziamo chi ha partecipato, chi ha creduto nel progetto e soprattutto i ragazzi di Crescere Insieme, che hanno portato energia, impegno e sorrisi. Il ricavato sarà un contributo concreto per i loro percorsi di autonomia. Un piccolo passo, ma importante”.

L’associazione Crescere Insieme ODV, nata dall’impegno di un gruppo di genitori, continua a crescere grazie al sostegno di chi sceglie di credere nella forza dell’inclusione e della solidarietà vissuta ogni giorno.