Sulla spiaggia di Riccione o in una villa storica: nella Perla oltre 240 nozze in tre anni

Dal 2024 ad agosto 2026 celebrati 239 matrimoni e 9 unioni civili. Il rito civile resta il più scelto, con giugno e settembre tra i mesi più richiesti

C’è chi sceglie il Municipio, chi una villa storica e da quest’anno anche una terrazza affacciata sul mare. A Riccione il matrimonio civile diventa sempre più parte dell’offerta della città, scelta anche da coppie che arrivano da fuori territorio.

I numeri raccontano 239 matrimoni e 9 unioni civili celebrati dal 2024 alla fine di agosto 2026. Il rito civile è nettamente prevalente rispetto a quello religioso e giugno e settembre risultano i periodi con la maggiore richiesta.

Nel 2024 sono stati celebrati 97 matrimoni e un’unione civile. In 29 casi entrambi gli sposi non erano residenti a Riccione, mentre in 68 celebrazioni almeno uno dei due era residente in città. Il rito civile ha rappresentato la scelta principale, con 78 cerimonie contro le 19 religiose.

La sede comunale è stata la location più utilizzata, con 60 celebrazioni nella Sala di rappresentanza. Seguono Villa Mussolini con 10, Villa Lodi Fè con 6 e altre due cerimonie tra il Castello degli Agolanti e la spiaggia nella zona 7.

Nel 2025 il numero complessivo dei matrimoni è stato di 81, ai quali si sono aggiunte sei unioni civili celebrate in Comune. Anche in questo caso il rito civile ha prevalso nettamente: 65 cerimonie contro 16 religiose. La sede municipale ha ospitato 52 matrimoni civili, mentre sette si sono svolti a Villa Mussolini.

I dati del 2026 sono invece aggiornati alla fine di agosto. Nei primi otto mesi dell’anno sono stati celebrati 61 matrimoni e due unioni civili. I riti civili sono stati 47, quelli religiosi 14. Per le cerimonie civili il Municipio resta la scelta principale, con 42 celebrazioni, seguito da Villa Lodi Fè con quattro e Villa Mussolini con una.

Nel 2026 sono state 15 le coppie non residenti che hanno scelto Riccione per sposarsi, mentre in 46 casi almeno uno degli sposi risiedeva in città. La maggior parte delle coppie è composta da due cittadini italiani, mentre sei matrimoni hanno riguardato coppie con cittadinanza mista.

A partire dalla primavera di quest’anno l’elenco delle location si è poi allungato. Tra i luoghi dove è possibile celebrare un matrimonio civile con valore legale è entrata anche la terrazza panoramica Riccione City Eye, al quinto piano del Palariccione.

Una terrazza affacciata sul paesaggio urbano e sul mare, che permette di celebrare il rito in quota e di abbinarlo agli allestimenti e ai momenti conviviali della giornata.

Per chi sta scegliendo la data, intanto, il calendario sembra avere già le sue preferenze: giugno e settembre restano i mesi in cui le richieste per pronunciare il sì a Riccione raggiungono i livelli più alti.